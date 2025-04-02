Nusaybin'de silahlı kavga

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga çıktı. Kabgada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Nusaybin'de silahlı kavga

Nusaybin ilçesi çarşı merkezinde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, iki kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Durak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Recep H.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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