Nusaybin-Cizre Karayolu'nda Gökhan Kösen yönetimindeki kömür yüklü TIR, Nusaybin Sınır Kapısı mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü Kösen yaralandı, araçta bulunan Abdulhakim Demir (37) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralı Kösen, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Nusaybin'de TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Mardin'in Nusaybin ilçesinde TIR'ın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Nusaybin-Cizre Karayolu'nda Gökhan Kösen yönetimindeki kömür yüklü TIR, Nusaybin Sınır Kapısı mevkisinde devrildi.