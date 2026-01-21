O bayrak göndere yeniden çekildi. Provokasyona izin verilmeyecek: 14 kişi gözaltında

Terör örgütü YPG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik düzenlediği saldırı infial yarattı. Bayrak indirme provokasyonuna, hükümetten ardı ardına yapılan açıklamalarla sert tepki gösterildi. Saldırı ile ilgili idari soruşturma ise sürüyor.

Terör örgütünün Suriye'deki olaylar nedeniyle bir süredir yaptığı çağrı sonrasında, kamışlı sınır kapısının Suriye bölümünde toplanan örgüt sempatizanları, kontrol binası üzerindeki Tür bayrağına saldırdı. Bayrak gönderden indirilirken bölgeye gelen Türk askeri personeli göstericileri uyardı.

Bu uyarının ardından gösteri sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmadı ve bir süre sonra bayrak göndere yeniden çekildi.

Nusaybin sınırındaki bayrak provokasyonu

Nusaybin Sınır Kapısı 2012 yılından beri Suriye'deki iç savaş nedeniyle kapalı. Atıl durumdaki alana gelen göstericilerin bayrağa beklenmedik saldırısı sonrasında sonrasında benzer bir provokasyona karşılık sert karşılık karşılık verilmesi için talimatlar verildi.

Provokatörlerin indirdiği bayrak Türk askeri tarafından hemen göndere çekildi

Eylemcilerin bayrağa yönelik saldırısına ilişkin geniş kapsamlı idari soruşturma ise sürüyor,



ADALET BAKANI TUNÇ: 14 KİŞİ GÖZALTINDA



AK Parti Grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bayrak indirme olayıyla ilgili olarak 35 kişinin tutuklandığını, 50 kişi için yakalama kararı verildiğini ve 14 kişinin gözaltına alındığını söyledi.



Bakan Tunç, bayrak indiren kişinin tespitiyle ilgili çalışmaların ise devam ettiğini belirtti.



YILMAZ: ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da AK Parti grup toplantısı öncesi bayrak provokasyonuna ilişkin "Şanlı bayrağımıza yönelik her türlü saldırı en sert şekilde karşılık görmek durumunda." dedi.

Provokasyonla ilgili gerekli soruşturmanın başlatıldığını söyleyen Yılmaz, "Biz bir hukuk devletiyiz. Bu çerçevede ne gerekiyorsa yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Bayrağa yapılan saldırı tüm millete yapıldığını belirten Yılmaz, "Hiçbir şekilde cezasız kalmayacak." şeklinde konuştu.