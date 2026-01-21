O bayrak göndere yeniden çekildi. Provokasyona izin verilmeyecek

Terör örgütü YPG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik düzenlediği saldırı infial yarattı. Bayrak indirme provokasyonuna, hükümetten ardı ardına yapılan açıklamalarla sert tepki gösterildi. Saldırı ile ilgili idari soruşturma ise sürüyor.

Terör örgütünün Suriye'deki olaylar nedeniyle bir süredir yaptığı çağrı sonrasında, kamışlı sınır kapısının Suriye bölümünde toplanan örgüt sempatizanları, kontrol binası üzerindeki Tür bayrağına saldırdı. Bayrak gönderden indirilirken bölgeye gelen Türk askeri personeli göstericileri uyardı.

Bu uyarının ardından gösteri sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmadı ve bir süre sonra bayrak göndere yeniden çekildi.

Nusaybin sınırındaki sözde protestoda yaşanan bayrak provokasyonu

Nusaybin Sınır Kapısı 2012 yılından beri Suriye'deki iç savaş nedeniyle kapalı. Atıl durumdaki alana gelen göstericilerin bayrağa beklenmedik saldırısı sonrasında sonrasında benzer bir provokasyona karşılık sert karşılık karşılık verilmesi için talimatlar verildi.

Eylemcilerin bayrağa yönelik saldırısına ilişkin geniş kapsamlı idari soruşturma ise sürüyor,

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün yaptığı açıklamasında saldırıyı lanetleyerek “Birliğimize, beraberliğimize ve milletimizin huzuruna kast eden bu menfur girişiminin; kardeşliğimize gölge düşürmesine, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize zarar vermesine asla izin vermeyeceğiz” demişti.

Devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirten Yılmaz, “Aziz milletimiz; her türlü fitneye, tahrike ve nifak girişimine karşı sağduyusuyla dimdik duracak, kardeşliğimiz en güçlü bağımız olmaya devam edecektir” ifadelerini kullanmıştı.