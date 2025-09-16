O görüntüler infial yaratmıştı: Babaya tokat atan zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çocuklarını okula götürürken baba Ö.K'ye hız uyarısı yaptığı için yapılan saldırı olayında yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün gözaltına alınan şüpheli Ozan Canyürek'in tutuklandığını duyurdu.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde bir vatandaşımızın çocuklarının önünde aşırı hız yapan bir sürücü tarafından fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili, ‘Kasten Yaralama ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma’ suçlarından gözaltına alınan; şüpheli sürücü Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmiştir."



KARDEŞİNE DE EV HAPSİ CEZASI



Canyürek'in olay sırasında yanında bulunan kardeşi C.C.'ye (17) ise ev hapsi cezası verildi. Öte yandan Ozan Canyürek'in İstanbul Kartal'da, eğlence mekanı işletmecisi olduğu öğrenildi.

