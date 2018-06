CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Star TV'de "Seçim Özel" programında Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a yönelik sözlerini değerlendiren Kılıçdaroğlu, teröristlerin seçimde aday olamayacağını ifade ederek, "Demirtaş, teröristse nasıl Cumhurbaşkanlığına aday oluyor? Bir ülkenin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir kişi, yasal olarak Cumhurbaşkanlığı seçimine katılma hakkı olan bir kişiyi nasıl terörist olarak damgalar? Bunun ahlaki yönü var mı? Adalet yönü var mı? Ben kalkıp da Erdoğan'a 'teröristtir' desem hoşuna gider mi? Hemen dava açar değil mi? Peki sen niye Demirtaş'a terörist diyorsun?" diye sordu.



Kişilerin suçlu olup olmadığına mahkemelerin karar verdiğini, Demirtaş aleyhine "suçludur" şeklinde bir kararın olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Sen yargıç mısın? Kimsin sen? Benim suçlu veya suçsuz olduğuma sen nasıl karar verirsin? Hakimin yerine geçiyorsan istifa et, git de ki ben Anayasa Mahkemesi üyesi olacağım.' Eğer olabilirsen. İnsanları suçlamak doğru da ahlaki de değildir. Demirtaş'ı sevmeyebilirsin. Siyasi görüşüne katılmayabilirsiniz. Meral Akşener'i sevmeyebilirsiniz, siyasi görüşüne katılmayabilirsiniz. Beni de sevmeyebilir, zaten hiç sevmiyor, kızabilirsiniz, zaten kızıyor, sabah akşam 'Ey Kılıçdaroğlu' diye nakaratlar söylüyor. Bunların hiçbir önemi yok ama siz beni terörist diye suçlayamazsınız. O mahkeme kararı kesinleşir, evet ben teröristim, hapse girerim mesele biter." diye konuştu.



CHP'nin el altından HDP'ye barajı aştırmaya çalıştığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, kendilerinin ayrı, HDP'nin ayrı parti olduğunu vurgulayarak, "Biz niye başka bir partiye destek verelim. Demokrasiyi savunmak ayrı, her partinin çoğunluğu sağlamak için mücadele etmesi ayrıdır." dedi.



DİYARBAKIR MİTİNGİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingine ilişkin sözlerinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Katılanların tamamı HDP'li diyor. Allah akıl fikir versin. Bir sürü CHP milletvekili var orada. Akıl var mantık var. Sende akıl da mı yok? Mantık da mı yok? Bir şey daha söylemiş, 'Türk bayrağı yok.' demiş. Fotoğraflara da mı bakmadın? Bir fotoğraflara bak. Nereden bilgi almış? İstihbarattan almış. Türkiye Cumhuriyeti devleti istihbarat devleti mi? Demokratik devlet. Asıl vahim olanı Erdoğan'ın bu açıklamayı kamuoyuna yapmış olmasıdır. 'İstihbarattan aldığım bilgiye göre...' Bütün dünya şunu düşünecek? Ülkede demokrasi yok. Yani demokrasi olmadığı söylemini perçinlemiş oluyor. Bizim ülkemizde demokrasi yok, ben istihbarattan alıyorum. Hangi istihbarat? MİT'ten mi alıyor? MİT'in müsteşarı ne oldu? İstifa etti, geldi, AK Parti'den seçime girmek istedi, listeye konmayınca tekrar görevine geri döndü. Biz oraya güvenmiyoruz ki. Ben o müsteşara güvenmiyorum ki. O müsteşar saraya çalışıyor, gayet net anlaşılıyor. Erdoğan da söylüyor 'İstihbarattan aldığım bilgiye göre.' İstihbaratın orada başka bir görevi vardır, terör var mıdır, terörist var mıdır, bunu araştırır. Meşru organları araştırmak, meşru organlar hakkında soruşturma yapmak ne zamandan beri istihbaratın görevi oldu. Saraya çalışanlar Türkiye'nin çıkarlarını değil, sarayın çıkarlarını düşünürler. Halkın çıkarlarını değil, bir kişinin çıkarlarını düşünürler."



Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine, Almanya'da bir yazılım firmasının, Türkiye'ye sattığı yazılım dolayısıyla adalet yürüyüşünden başlayarak telefonlarının dinlenildiğinin kanıtlandığını ileri sürdü.



Bu yazılım firmasının casus yazılımlar yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, "Alman Hükümeti'nin izni olmadan bu yazılımları başka bir ülkeye satamaz. Bu da çıktı ortaya. Firmanın adı da çıktı ortaya. Alman Büyükelçiliğine dilekçe verdik, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk." dedi.



GÜL, AKAR, KALIN GÖRÜŞMESİ



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaretine ilişkin, "O süreçte Gül ile hiç görüştünüz mü?" şeklindeki soru üzerine Kılıçdaroğlu, bir görüşmesinin olmadığını söyledi.



Kılıçdaroğlu, görüşmeyi eleştirirken Nazlı Çelik'in "Kendi irademizle gittik gibi bir açıklama yapmıştı İbrahim Kalın" şeklinde araya girmesi üzerine, "Onu külahıma anlatsınlar. Gidip seçimlere katılmaması yönünde telkinde bulunamazlar. Bu şantaj ve tehdittir. Demokrasi üzerinde vesayet daha net gösterilmemiştir bu ülkede. Hangi gerekçeyle gidiyorsunuz siz oraya? Erdoğan'ın telkiniyle gidiyorsunuz. Erdoğan o koltuğu kendisinin yaşam boyu bir koltuğu olduğunu mu sanıyor? Gidip de bir başka kişiyi tehdit etmek ve aracıları göndermek, üstelik asker üzerinden yapıyor bu tehdidi. Geçmişte bu ülke darbelerden çok çekti, şimdi darbeyi başka bir şekliyle ortaya koyuyor. Darbe anlayışını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.



AF TALEBİ



Kılıçdaroğlu, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, af isterken cezaevinde FETÖ veya benzeri bir kalkışmadan bahsetti. Sizin herhangi bir duyumunuz var mı? şeklindeki soruya, "Bahçeli nereden almış bu bilgiyi, kalkışma olacak diye. İstihbarattan mı? Bir tahmin üzerinden yasa mı çıkar? Akıl var akıl. İnsan aklıyla hareket eder. Varsa bir sorun, akılcı politikalar üretirsiniz gereğini yaparsınız. Cumhur İttifakı var, çıkıp bunu konuşacağına gitseydi Erdoğan'a 'Sayın Erdoğan, istirhamım var sizden, biz madem ki ortağız, Cumhur İttifakı'yız, benim böyle bir düşüncem var, gel beraber harekete geçelim' deseydi." dedi.



CHP'nin af konusundaki görüşlerinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Af konusu ciddi bir iştir. Öyle ayak üstü konuşulacak bir konu değildir. Bunun yeri, adresi de parlamentodur. Oy devşirmek için aftan söz edilemez. Bunlar doğru değildir." diye konuştu.



"NEREDEYDİN SEN 16 YILDIR"



Kılıçdaroğlu, Afrin konusunda hükümeti eleştirmediklerini savunarak, "Kent merkezinde siviller var, orada daha çok askerimiz can kaybına uğrayabilir, şehitlerimiz daha fazla olabilir." diyerek uyardıklarını anlattı.



Her ülkenin teröre karşı kendisini korumak zorunda olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi:



"Seçim öncesi, 'Efendim şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, PKK ile mücadele ediyoruz, şunu yapacağız.' Neredeydin sen 16 yıldır. Elini, ayağını, kolunu tutan mı vardı, niye mücadele etmedin? Kim sana dedi git PKK ile masaya otur, Oslo'da git masaya otur, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, meşru bir devleti gayrimeşru bir terör örgütüyle muhatap kıl? Şimdi kalkmış kahramanlık taslıyor. Kahramanlıkla falan bunların ilgisi yok. Bütün dert oyumu nasıl artırabilirim? Nasıl milleti kandırabilirim? Ne yaparsan yap, o koltuğa ayın 25'inde Muharrem İnce gelecektir ve oturacaktır. Görecektir o zaman terörle nasıl mücadele edilir."



Kılıçdaroğlu, terörle mücadele edeceklerini, Orta Doğu'nun tamamını bir barış adasına döndüreceklerini söyledi.



ASGARİ ÜCRET



Asgari ücretin 2 bin 200 liraya çıkaracakları yönündeki vaatleri konusunda Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın kendilerini hesap bilmemekle suçladığının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Naci Ağbal'a şu soruyu sormak isterim, 151 milyar dolar faizi Londra'ya öderken para var değil mi? İçerideki faiz lobisine 687 milyar lira ödüyorsun. Bu para var. Bu paralar ödenmiş zaten. Gariban asgari ücretliye gelince 2 bin 200 lira gelince ödenemez. Ödenir. Vergisiz ödenir. İşveren yük getirmeyeceğiz zaten." diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, göreve gelmeleri halinde bin 500 liradan aşağıya emekli maaşı olmayacağını söyledi.



"İkinci tura kalırsa Meral Akşener'i destekler misiniz?" şeklindeki soruya ise Kılıçdaroğlu, "Herkesi destekleriz. Kim demokrasiden yanaysa, güçlendirilmiş parlamenter sistemden yanaysa... Bizim ittifakımız ilkeler ittifakı. Biz bunu yazılı olarak deklare ettik. Bizim o ilkelerimizi kim desteklerse her türlü desteği veririz." dedi.



Seçim sonrasında ilkeler bağlamında Millet İttifakı'nın devam edebileceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Cumhur İttifakı devam eder mi?" şeklindeki soruya ise şöyle cevap verdi:



"O ittifak zoraki evlilik. Bir kişinin bir başka partinin gölgesine sığınması olarak tanımlamak mümkün onu. Benim o süreçte en çok üzüldüğüm gerçekten ülkücüler. Ülkücü ne demektir biliyor musunuz? Ülkücü bayrağını seven kişi demektir, vatanını seven kişi demektir. Ülkücü idealleri olan birisi demektir. Ülkücü, ülkesinin çıkarı için her türlü fedakarlığı, canını göze alan kişi demektir. Ülkücü kendi partisini bir başka partinin vesayeti altına sokmayı hazmedemeyen kişi demektir. Ben en çok onlara üzülüyorum."



GÜLEN'İN İADE TALEBİ



Muharem İnce'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesine ilişkin iddialarının ardından başlayan tartışmalarda CHP'lilerin dosya üzerindeki incelemelerine ilişkin "Baktınız mı dosyaya?" şeklindeki soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Birincisi şu, 7 dosya var. 7 ayrı mahkeme Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili karar almış. Bunların bir kısmı daha önceden geliyor, 15 Temmuz darbesinden önce ve aylarca bekletiliyor. Adalet Bakanlığı, Fetullah Gülen'in iadesini isteyecek dosyaları Amerika'ya göndermiyor. Birinci soru şu, niye beklediniz? Niye istemediniz? 15 Temmuz darbesinden sonra birkaç dosya daha geliyor, bu sefer tamamını Amerika'ya gönderiyorlar, 'Bize iade edin.' diye. İadede bazı usul hataları var ama çok ciddi değil. Amerika, somut veri istiyor. Fetullah Gülen'in bu darbeye iştiraki var mı diye? Dosyaları inceleyemedim ama Amerika'nın taleplerinde bu ifadenin yer aldığını arkadaşlar aktardı."



Darbe öncesinde Adil Öksüz, Kemal Batmaz dahil 5 kişinin bir villada toplantı yaptığını, MİT'in de bu toplantıyı bildiğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Oraya gidip bu villada bunlar toplantı diye karar alıyorsa, görüyorsa, izliyorsa herhalde bunları dinlemiştir. Niye açıklanmıyor bu bantlar? Biz açıklanmasını istiyoruz. Somut bilgi işte. Adil Öksüz'ü izleyemeyen, Adil Öksüz'ü serbest bırakan istihbarat Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingini izliyor. Şu garipliğe bakın Allah aşkına." dedi.



Man adası iddialarına ilişkin tazminat ödemeye mahkum edildiğinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Beni korkutmak istiyorlar. Onların feriştahı gelse ben korkmam. Sonuna kadar mücadele edeceğim bu ülkede yetimin hakkını korumak için." ifadelerini kullandı.

"O HAKİM İSTİFA ETMELİ"

Sosyal medya üzerinden cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Danıştay hakiminin istifa etmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Danıştay üyesi Demirel’in sözleri, hemen istifa etmesi lazım. Danıştay’da kara bir leke olarak kalıyor HSYK’dan bir şey bekliyor musunuz gerçekten? Yargıya inanıyorsa istifa etmesi lazım onur erdem adalet varsa istifa etmesi lazım. Danıştay Başkanı dahil tüm üyelerinin o kişinin elini sıkmaması lazım sen buradan ayrıl demesi lazım" dedi.