31 Mayıs tarihinde yayımlanan Hakşm Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni iş bölümü yayınlandı.

Buna göre, öğrenci değişim programı ile Türkiye'ye gelen ve Ankara'da tecavüze uğradığı iddiasıyla şikayetçi olan İspanyol öğrenciye ilişkin tecavüz soruşturmasında takipsizlik kararı veren, veteriner kliniğindek tecavüz iddiaalarına ilişkin soruşturmada şüpheliyi resen tahliye ettiren Ayrımcılık ve Cinsel Suçları Soruşturma Bürosunda görevli kadın savcının görev yeri değişti.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, kadın savcı yeni iş bölümü kapsamında Genel Soruşturma Bürosu'nda görevlendirildi.

Öte yandan İspanyol öğrenciye yönelik tecavüz soruşturmasında verilen takipsizlik kararına itiraz edildi. İspanyol öğrencinin avukatı Kemal Ulusoy tarafından Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne verilen itiraz dilekçesinde şöyle denildi:

"Bu karar (takipsizlik kararı) hukuki bir belge niteliği taşıyamayacak denli özensiz bir karardır. Atılı suçun niteliği düşünüldüğünde, sayın savcılık makamı talep edilen delillerin hiçbirisini toplamayarak suç işlemiş, birçok delilin ortadan kalkmasının yolunu açmış, mağdur müştekinin kimliğini de es geçerek diplomatik bir krize yol açacak şekilde pozisyon almıştır.

Sayın soruşturma savcısının değiştirilmesine yönelik vermiş olduğumuz dilekçede çok azını yazdığımız üzere gece dışarı çıkan, alkol kullanan, bara giden kadınların başlarına gelenlerin olağan karşılanmasına imkan bulunmamaktadır. Bunların yapılması karşısında bir savcının müşteki mağdura 'rızası vardı' gibi ifadeler kullanması da oldukça vahim sonuçlara yol açabilecek boyuttadır."