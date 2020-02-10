O tokata 14 yıl hapis istendi

İstanbul Beşiktaş'ta 4'ü eğlence merkezi çalışanı toplam 5 kişiye 10 Nisan 2019 akşamı attığı tokat görüntüleri ile gündeme gelen Şahin Şeker hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre iddianamede, Dorock XL adlı eğlence merkezinin mülk sahibi Şeker hakkında 'basit yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 3 yıldan 14 yıla hapis istendi.

Olaydan 50 gün sonra gözaltına alınan Şeker, savcılık ifadesinde, tansiyon ve şe ker hastası olduğunu belirterek tokat atma anlarının bazılarını hatırlamadığını söyledi.



Olay sonrası kapatılan mekânı oğlu D. Şeker ile M.A.'nın ortak işlettiğini ifade eden Şeker, "Bir anda öfkelendim. Gaye Akıl'ın yanındaki çocuğa tokat attım. Sonrasında olanları net hatırlamıyorum. Gaye'ye vurduğum anları hatırlamıyorum" dedi. Akıl ise Şeker'in “Beni görünce neden ayağa kalkmadınız" diyerek kendisini tokatladığını iddia etmişti.

Şeker'in avukatı Ali Cem Alıcı, yaşanan olayın gerisinde işletmeye ilişkin ticari uyuşmazlıkların yer aldığını öne sürdü. İstanbul 47'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşması haziran ayında yapılacak.

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