"Obez" büyüyen metropol kentlerde yeni konut modeli | 3+1 evlerin yerini 1+1'ler alıyor

KÜÇÜK EVLER ÜRETİLİYOR



Finansal anlamda konuta erişim problemleri ortaya çıktıkça konut üreticilerinin daha küçük daireler yaptığını belirten Hançer, “Metropol şehirlerde daha küçük daireler üretildiğini görmekteyiz. Bu da konutta dönüşüme sebep olmaktadır. Bu illere baktığımızdaysa eskiye oranla daha çok 3+1 ya da 4+1, 150 veya 160 metrekare dairelerin çok fazla üretilmediğini görüyoruz. Japon tipi 1+1 evlerin üretildiğini, tercih edildiğini görüyoruz." diye konuştu.



"3+1, 4+1 EVLERE ULAŞMAK HAYAL OLDU"



Hançer, şöyle devam etti:

“Eskiden 3+1, 4+1 gördüğümüz evlere ulaşmak hayal oldu. Önümüzdeki günlerde daire metrekareleri ve tercihler daha da küçülecek. Bununla ilgili tedbirler alınmazsa konuta erişim de hayal olacak. Bununla birlikte artık 1+1 evler, hatta odaların, kanepelerin kiralanması ya da satılması şeklinde modeller önümüzdeki yıllarda ortaya çıkabilir. Şimdiden öngörü olarak söyleyebiliriz. Bu durumları yaşamamak için özellikle konut finansmanında ve konuta erişimde radikal tedbirler alınması gerekiyor."