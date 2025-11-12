Obezite ile mücadelede yeni dönem: "Önce medikal tedavi" şartı geldi

Sağlık Bakanlığı, Obezite Üniteleri ve Obezite Cerrahisi Uygulama Üniteleri Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gitti.

Düzenlemeyle, obezite tedavisinde hastaların öncelikle yaşam tarzı düzenlenecek, beslenme alışkanlıkları değiştirilecek. Gerekirse psikolojik ve davranışsal destek verilerek medikal tedavi alması sağlanacak. Cerrahi seçenek ise yalnızca uygun kriterleri karşılayan hastalarda uygulanabilecek.

OBEZİTE TEDAVİSİNİ ÇOCUK CERRAHİ UZMANLARI DA YAPABİLECEK

Düzenlemeyle, obezite cerrahisi uygulama çerçevesi de genişletildi. Daha önce obezite cerrahisini sadece “Obezite Cerrahisi Uygulama Belgesi”ne sahip genel cerrahi uzmanları yapabiliyordu artık çocuk cerrahisi uzmanları da yapabilecek.

OBEZİTE MERKEZLERİNE SINIFLANDIRMA

Düzenlemeyle,, obezite ünitelerinin klinik başarı ve performansları sistematik olarak değerlendirilecek. Sonuçlara göre merkezler “yeterli”, “kısmen yeterli” veya “yetersiz” olarak sınıflandırılacak. "Yetersiz" sınıfındaki merkezlerin faaliyetleri gerekirse durdurulabilecek.



SAĞLIKTA GÜVENLİ VE ŞEFFAT TANITIM

Sağlık Bakanlığı ayrıca, sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme yönetmeliğinde de değişikliğe gitti.

Düzenlemeyle sağlık hizmetlerinde "Şeffaf ve güvenli" tanıtım sağlanacak. Buna göre, yurt dışına yönelik Türkçe dışında sponsorlu tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti yapılabilecek.

Türkiye’de uygulama izni bulunmayan tıbbi işlem ve tedavi yöntemlerine tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde yer verilemeyecek.

Sağlık tesisleri ve hekimler, sosyal medya ve dijital platformlarda yalnızca “bilgilendirme” amacıyla paylaşım yapabilecek. Ancak yanıltıcı görseller ve makyajlı fotoğraflar tanıtımlarda kullanılamayacak.