Ocak ayında yüzde 100'dü... Bolu'nun içme suyu barajı alarm veriyor
Bolu'nun içme suyu barajı alarm veriyor. Kentin su ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 28 ölçüldü.
Abant, Mudurnu ve Bolu Dağı'ndaki karların erimesi ve sağanaklarla derelerden gelen su sayesinde ocak ayında yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj gölünde, havaların sıcak seyretmesiyle su seviyesi azaldı.
Haziran ayı itibarıyla çiftçilerin sulama ihtiyacının da karşılanmasıyla bu oran ağustosta yüzde 28'e geriledi.
Suyun azalmasıyla gölde yarım ada görüntüsü oluştu.
4 AYLIK SU VAR
Baraj gölünde kentin yaklaşık 4 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak seviyede su kaldığı belirtildi.
