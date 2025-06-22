Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat son yolculuğuna uğurlandı

İlçenin Çayırdüzü Mahallesi'nde dün tartıştığı ağabeyi M. Canpolat (46) tarafından silahla öldürülen Kadir Canpolat için (45) Çayırdüzü Camisi'nde tören düzenlendi.



Törende Canpolat'ın kardeşleri taziyeleri kabul etti.



Kadir Canpolat'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.