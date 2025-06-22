Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'un Horasan ilçesinde ağabeyi tarafından öldürülen Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın cenazesi toprağa verildi.

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat son yolculuğuna uğurlandı

İlçenin Çayırdüzü Mahallesi'nde dün tartıştığı ağabeyi M. Canpolat (46) tarafından silahla öldürülen Kadir Canpolat için (45) Çayırdüzü Camisi'nde tören düzenlendi.

Törende Canpolat'ın kardeşleri taziyeleri kabul etti.

Kadir Canpolat'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat son yolculuğuna uğurlandı - 1

Cenazeye, vatandaşlar ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Öte yandan zanlı M. Canpolat'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...