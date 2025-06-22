Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ı vuran ağabeyi tutuklandı

Erzurum'un Horasan ilçesinde Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ı silahla vurarak öldüren ağabeyi tutuklandı.

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ı vuran ağabeyi tutuklandı

Horasan ilçesi Çayırdüzü Mahallesi'nde dün henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kardeşi Kadir Canpolat'ı (45) silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ağabeyi M. Canpolat (46), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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