Ocakbaşında kanlı infaz

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kebapçıya düzenlenen silahlı saldırıda işletmeci hayatını kaybetti.

Olay gece saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki ocakbaşında meydana geldi.

Restorana giden ve kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli kişiler işyeri sahibi Cengiz Durmaz'a silahla ateş açtı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan 57 yaşındaki Durmaz sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durmaz, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.