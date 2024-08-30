Ocakta unutulan tencere evi yaktı

Balıkesir’de ocakta unutulan tencere yangına neden oldu.
Yangın Bandırma’ya bağlı Ayyıldız Mahallesi’ndeki 4043 Sokak’ta çıktı.
Bir çiftin evde salça yaparken tencereyi ocakta unutması nedeniyle çıktığı öğrenilen yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Bandırma Grup Amirliği, Orman İşletme Müdürlüğü ve Bandırma 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından müdahale edildi.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Çıkan yangın sonucu maddi zarar meydana gelirken dumandan etkilenenler ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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