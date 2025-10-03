Ocakta unutulan yemek siteyi ayağa kaldırdı

Erzurum'da dün gece yangın paniği yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Recep Akdağ Caddesi'ndeki sitede apartman sakinleri yoğun yanık kokusu üzerine durumu ekiplere bildirdi.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa bir araştırmanın ardından kokunun, bir dairede ocakta unutulan yemekten kaynaklandığı anlaşıldı.

HATALI PARK EDEN ARAÇLAR EKİPLERE ENGEL OLDU

Olay büyümeden kontrol altına alınırken, apartman bahçesinin tek giriş kapısının önüne park edilen araçlar nedeniyle itfaiyenin bahçeye girememesi dikkat çekti.

Ekipler, bu durumun daha ciddi olaylarda büyük bir riske yol açabileceğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.