Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Yangının ocakta unutulan yemek nedeniyle başladığı öğrenildi.

Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı

Bandırma’ya bağlı Günaydın Mahallesi’ndeki Eski İtfaiye Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında ocakta unutulan yemek nedeniyle küçük çaplı yangın çıktı.

Mahalle sakinleri dumanı fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'nden iki itfaiye aracı olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Yangının, ocakta unutulan yemekten kaynaklandığı belirtildi.

İlk müdahale, yangın tüpü kullanılarak yapıldı ve yangın büyümeden söndürüldü.

İtfaiye araçları, yolun dar olması ve hatalı parklar nedeniyle olay yerine ulaşmakta gecikti.

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