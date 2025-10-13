Ocakta unutulan yemek evi yaktı
Sinop'ta ocakta unutulan yemek bir evin mutfağında yangın çıkarttı. Evde maddi zarar meydana geldi, yaralanan olmadı.
Sinop'ta Yeni Mahalle Hastane Yolu Sokak'ta Sevgi Mert'in (60) ikamet ettiği dairenin mutfak kısmında ocakta unutulan yemeğin tutuşması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Yangında can kaybı yaşanmazken, mutfakta maddi hasar meydana geldi.