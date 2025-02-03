Ocakta yağı unutunca ev yandı

Düdenbaşı Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bulunan 9 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

YANGIN SIRASINDA DIŞARIDAYMIŞLAR



Nihat ve Ayfer Gökçe çiftinin evlerindeki yangın maddi hasara yol açarken, çiftin yangın sırasında dışarıda oldukları öğrenildi.



Polis ekipleri yangının ardından çevrede güvenlik önlemi alarak olay yeri incelemesi yaptı.



Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.