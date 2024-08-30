Ocaktaki tencere evi yaktı

Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki bir evin çatı katında ocakta unutulan tencere nedeniyle yangın çıktı.

Ocaktaki tencere evi yaktı

Bandırma’ya bağlı Ayyıldız Mahallesi, 4043 Sokak'taki bir adreste çatı katında yangın çıktı.

Bir çiftin evde salça yaparken tencereyi ocakta unutması nedeniyle çıktığı öğrenilen yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Bandırma Grup Amirliği, Orman İşletme Müdürlüğü ve Bandırma 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından müdahale edildi.

ekiplerin koordineli çalışması sayesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın sonucu maddi zarar meydana gelirken dumandan etkilenenler ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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