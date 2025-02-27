Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma ve feshetme çağrısına dünyadan da tepkiler gelmeye devam ediyor.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "PKK'ya fesih çağrısının sorunlu bölgeye barış getirmeye yardımcı olacağına inanıyoruz" denildi.

Açıklamada, "Umuyoruz ki Türk müttefiklerimizi Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD'nin DAEŞ ile mücadele ortakları konusunda rahatlatmaya yardımcı olacaktır" ifadeleri kulanıldı.

ALMANYA: TARİHİ BİR FIRSAT

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Öcalan'ın PKK'nın feshedilmesi çağrısı tarihi bir fırsat ifadeleri kullanıldı.

Şiddete son verilmesi önemli bir başlangıç denilirken, buna karşın "başka adımlar de gerekiyor" denildi.

Federal hükümet olarak sürece destek olmak için gereken her türlü desteği sağlayabilecekleri ifade edildi.

GM GENEL SEKRETERİ SÖZCÜSÜ: UMUT IŞIĞI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü, söz konusu çağrı için "umut ışığı" ifadelerini kullandı.

