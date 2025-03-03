AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



Parti genel merkezindeki toplantı saat 15.25'te başladı.

Toplantı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Çelik'in satırbaşları şöyle:

Gündem olarak ramazan ayında yapılacak etkinliklerle ilgili birer sunum yapıyorlar. Ülkemizin her semtinde her evinde vatandaşlarımızla birlikte olabilmek için eylem planı hazırlanıyor. Genel Başkanımızın onayına sunuluyor.



İMRALI'NIN "SİLAH BIRAK" ÇAĞRISI



Değerlendirmelerimizi hassas bir şekilde yapıyoruz. Süreci yakinen takip ediyoruz. Terörsüz Türkiye sürecini takip ediyoruz. Ülkemizde Türkiye açısından bir terör istemediğimiz gibi Suriye'de ve Irak'ta herhangi bir şekilde terör tehdidi ve oluşumlarını istemediğimizi ortaya koymuş oluyoruz.

Benimsenen ilkeler çok açık ve nettir. Silahların bırakılması, terör örgütünün lağvedilmesi ve tabii ki terör örgütünün Irak ve Suriye'deki tüm uzantıları ile feshedilmesi. İster adına PKK ister PYD ister YPG densin, bütün bu terör yapılarının artık bölgede bir istikrarsızlaştırıcı unsur olmaktan çıkarılması bizim temel yaklaşımımızdır.

Terör örgütünün lağvedilmesi temel yaklaşımımızdır. Geçmişte süreçler sabotaj edildi. Dikkat etmek gerekir. Bu konuda geniş ve derin bir tecrübemiz var. Bunları yakından izliyoruz. Bazı devletlerin bölgedeki terörün sona ermemesi için yapacakları sabotaj çin teyakküz halindeyiz. Emperyalist projeler engellenecek.

"DEVLETİN NİTELİKLERİ, MİLLETİN DEĞERLERİ KONUSUNDA PAZARLIK YOK"

Bazı siyasilerin devlet tüm süreçlerin karşılığında hangi tavizi verdi gibisinden konuştuklarını görüyoruz. Devletin nitelikleri ve milletin değerleri konusunda herhangi bir al-ver pazarlığı yoktur.

Toplumsal hayattaki sorunların çözümü daha çok demokrasi, sivil siyasetin daha da pekiştirilmesi yoluyla gerçekleştirilecektir. Bazı çevrelerin şehit ailelerimize dönük yanlış söylemlerini görüyoruz. Cumhurbaşkanımız ilk iftarını şehit ailelerimiz ile gazilerle birlikte yaptı. Allah'tan onları en büyük mükafatlarla mükafatlandırmasını niyaz ediyoruz.

Şehitlerimiz bizler hür yaşayalım, vatanımız bölünmesin diye bu fedakarlığı yaptılar. Bunu başımız üzerinde, omuzlarımız üzerinde taşıyoruz.



Tek vatan, tek millet, tek bayrak ilkesi bizim yol göstericimizdir. Kardeşlik siyasetimizden vazgeçmeyeceğiz.

ABD'DE TRUMP-ZELENSKI TARTIŞMASI

2. Dünya Savaşı sonrası düzen sona ermiş görünüyor. Şimdi bir tablo ortaya çıkıyor, stratejik bir ayrışma noktasına gelindiği görülüyor.

"AB TÜRKİYE'YE İKİYÜZLÜLÜK YAPTI"

Müzakere fasılları konusunda AB'nin bencilliği, ikiyüzlüğü ortada. ABD'nin yaşadığı sorumların çözümü Türkiye'de. AB'nin siyasi kazanımlarını korumak içib Türkiye'den başka yolu yok. Türkiye ile doğru ilişki kurabilirlerse bu meseleyi aşmak için adım atabilirler.

CHP'DEN 'SİLAH BIRAKMA' SÜRECİNE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Genel olarak CHP bu konuyla yaptığı ilk açıklama dahil olmak üzere bir titizlik görüyoruz. Burada terörsüz Türkiye hedefine karşı bir tutum sergilenmemelidir. Bu bir al-ver meselesi değil. Birileri bu sürece yönelik konuşurken, devlete bir takım şartlar dayatmaya kalkıyor. Bu iki yaklaşım doğru değil.

SEÇİM TARİHİ BELLİ Mİ?



MYK ve MKYK'nın seçimle ilgili belirlediği bir seçim gündemi ve tarih yok. Hükümet işinin başındadır. Önümüzdeki 1-2 yıl için çok kapsamlı bir ajandamız var. Seçim meselesini hiçbir şekilde konuşmadık.