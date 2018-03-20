NTV

Öcalan'ın yeğeni gözaltına alındı

Anadolu Ajansı

Türkiye
Arşiv

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni eski DBP Mardin Eşbaşkanı Ömer Öcalan'ın da aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Mardin merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleriekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Mardin, İstanbul, Adana ve Muğla'da bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan ve aralarında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Mardin Eşbaşkanı Ömer Öcalan'ın da bulunduğu 21 kişiden 18'i gözaltına alındı.

Firari 3 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

ETİKETLER



NTV'DE ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin