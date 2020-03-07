Oda arkadaşının gözlerini oyan hasta ile ilgili dehşete düşüren yeni ayrıntılar

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde tedavi gören kadının 2 gözünü parmaklarıyla oyan şizofreni hastası N.K.'nin, 5 yıl önce de babaannesini başına baltayla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. N.K.'nin ruh sağlığı hastanesinde bir başka kadın hastanın gözlerini diş fırçasıyla oymaya çalıştığı da öne sürüldü.

DHA 07.03.2020 - 13:46

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Hastanede oda arkadaşının saldırısına uğrayarak 2 gözünü kaybetti

Hastanede oda arkadaşının saldırısına uğrayarak 2 gözünü kaybetti

Sultan Güner Sultan Güner

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde yatarak tedavi gören şizofreni hastası N.K. (36), 1 Mart'ta aynı odada kaldığı 3 çocuk annesi Sultan Güner'in (57) iki gözünü parmağıyla oymuştu.

Sultan Güner, götürüldüğü Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi Başhekimi ile 1 başhekim yardımcısının da aralarında bulunduğu 8 personel açığa alınmıştı. N.K. de tek kişilik sünger odada gözlem altına alındı.

BABAANNESİNİ DE BALTAYLA PARÇALAMIŞ

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, N.K.'nin, 2015 yılında kendisine küfrettiğini ileri sürdüğü babaannesi K.K.'yi baltayla öldürdüğü ortaya çıktı.

N.K.'nin bu olaydan sonra tutuklandığı, akli dengesinin bozuk olduğu anlaşılınca tedavi için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldığı belirlendi.

BİR HASTANIN GÖZLERİNİ DİŞ FIRÇASIYLA OYMAYA ÇALIŞMIŞ

Burada da birlikte kaldığı bir hastanın gözlerini diş fırçasıyla oymaya kalktığı ancak görevliler tarafından engellendiği bildirildi. N.K.'nin, bu olaydan sonra Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

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