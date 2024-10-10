Oda başkanı zimmet suçundan tutuklandı
İzmir'de hakkında zimmet suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık tutuklandı.
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve eski İzmir Sivil Hava Limanı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Celil Anık (70), İzmir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, zimmet suçu işlediği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası aldı.
Cezasının kesinleşmesine rağmen teslim olmayan Anık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Anık, dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.
Gaziemir Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Anık., buradaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Celil Anık, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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