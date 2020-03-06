OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'a tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesinin alınması için davet edilen Barış Pehlivan, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Pehlivan savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi.

Barış Pehlivan, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve avukatları ile İstanbul Adliyesi'ne geldi. Adliye önünde açıklama yapan Pehlivan, “Derdimiz kamuoyuyla şehidimizin acısını paylaşmaktı” dedi.

Barış Pehlivan ve avukatları, daha sonra ifade vermek üzere başsavcılığa geçti.

Savcılık sorgusunun ardından Pehlivan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aynı soruşturmada, haberde imzası bulunan Hülya Kılınç ve OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu MİT mensuplarına ait bilgileri yayınladıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

