Ödemiş Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın

İzmir'de Ödemiş Devlet Hastanesi morgunun çatı bölümünde saat 14.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı.

Alevleri fark eden hastane personeli, hastalar ve hasta yakınları kendilerini dışarı atarken, yangın itfaiyeye haber verildi.



Yangına müdahale için hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Korkutan yangın, çalışmalar sonucu söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.