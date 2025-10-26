Ödemiş-İzmir kara yolunda feci kaza: 6 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil ile pikap çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Aytun A.'nın kullandığı otomobil, Ödemiş-İzmir kara yolunda Gencay A.'nın kullandığı pikap ile çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Aytun A., eşi Ayşe A. (26), çocukları Öykü A. (6) ve Aras A. (3) ile pikaptaki yolcu Çağla A. (25) ve Çağla Lina A. (3) yaralandı.
HAYATİ TEHLİKELERİ VAR
Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
- Etiketler :
- Trafik Kazası
- Yurt Haber
- İzmir Ödemiş