Ödemiş'te dehşet anları: Babasına baltayla saldırdı, tarım ilacı içti

Umurbey Mahallesi Balabanlı Yolu mevkisinde Suat Yiğenli ile babası Yılmaz Yiğenli arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Suat Yiğenli, babasını başından balta ile vurup ağır yaraladı.

Yiğenli ardından tarım ilacı içti.

Ödemiş ilçe merkezindeki evlerinde olduğu ve bugün saat 08.00 sıralarında Umurbey Mahallesi'ndeki bahçe evine giden Hediye Yiğenli, eşi ve oğlunu yerde hareketsiz bulunca komşularından yardım istedi.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ



İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Suat Yiğenli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Yılmaz Yiğenli, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.



Öte yandan Suat Yiğenli'nin psikolojik sorunları nedeniyle bir süre önce Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.