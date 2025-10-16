Ödemiş'te kaza: Altı yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu altı kişi yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında altı kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fadime O. yönetimindeki 34 HKP 082 plakalı otomobil, Ödemiş-Salihli kara yolunun Bozdağ Mahallesi yakınlarında Barış D. idaresindeki 35 CIS 356 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Sibel B, Melihat Ö, Sevil B. ve Fatma A. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
