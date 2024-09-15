Ödemiş'te rahvan at yarışları heyecanı yaşandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Ödemiş Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen geleneksel rahvan at yarışları büyük heyecana sahne oldu.

Ödemiş'te rahvan at yarışları heyecanı yaşandı

'nin farklı şehirlerinden 161 at ve binicilerin katılımıyla Ödemiş Belediyesi Günlüce Taypark Yarış Alanı'nda düzenlenen yarışlara Ödemişliler büyük ilgi gösterdi. Yarışları, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Rahvan Binicilik Asbaşkanı Mustafa Küçükmeral, belediye başkan yardımcıları, belediye meclisi üyeleri birlikte protokol tribününden izledi.

VAR SİSTEMİ KULLANILDI

Yarışlarda yaşanabilecek anlaşmazlıklara karşı Video Yardımcı Hakem teknolojisinden de yararlanıldı. Bazı yarışlar VAR sistemi üzerinden yeniden izlendi ve yarış hakemleri bilgilendirildi.

Küheylanların geleneği yaşatmak için piste indiği yarışlarda dereceye girenlere Türk Bayrağı, kupa ve para ödülü verildi. Yarışlar akşam saatlerine kadar devam etti.

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