Ödemiş'te yangın bölgesinden tahliye edilen hayvanlara özel bakım
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangından etkilenen hayvanların tüm sağlık hizmetleri yapılıyor.
Tosunlar Mahallesi'nde 2 Temmuz'da başlayan ve dün kontrol altına alınabilen orman yangınından etkilenen mahallelerdeki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların tahliyesi için İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda tahliye edilen 582 büyükbaş ve yaklaşık 300 küçükbaş hayvan, ilçedeki Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Gebe Düve Üretim Tesisi'ne getirildi.
Karışıklık yaşanmaması adına hayvanlar burada alındıkları mahallelere göre ayrı bölümlere yerleştirildi. Çevredeki yem fabrikaları tarafından tesise yem ve saman desteği sağlandı.
Veteriner hekimlerce kontrolleri yapılan hayvanların sağımı yapılıp sütün satışından elde edilen gelir sahiplerine teslim ediliyor.
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