Ödemiş'te yangın bölgesinden tahliye edilen hayvanlara özel bakım

Tosunlar Mahallesi'nde 2 Temmuz'da başlayan ve dün kontrol altına alınabilen orman yangınından etkilenen mahallelerdeki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların tahliyesi için İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.



Bu kapsamda tahliye edilen 582 büyükbaş ve yaklaşık 300 küçükbaş hayvan, ilçedeki Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Gebe Düve Üretim Tesisi'ne getirildi.

