Ödemiş'teki orman yangını ile ilgili gözaltına alınan 2 çocuk serbest

İzmir'in Ödemiş ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan iki çocuk suçlarını itiraf edip ormanlık alanda buldukları çakmağın bir anda patladığını dile getirdi. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ödemiş'teki orman yangını ile ilgili gözaltına alınan 2 çocuk serbest

Pirinççi Mahallesi Güzdere mevkisinde, 16 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında çıktı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, bir helikopter, 2 arazöz, bir su tankeri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, 14 saatte havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangınla ilgili çalışma başlatan jandarma, şüphelilerin her ikisi de 14 yaşında olan E.G. ve N.K. olduğunu belirledi.

"ÇAKMAK BİR ANDA PATLADI"

İki çocuk, dün akşam gözaltına alındı. E.G. ve N.K. jandarmadaki ifadelerinde suçlarını itiraf edip "Ormanda yerde çakmak gördük. Elimize aldığımızda sıcaktan aşırı ısınmış olduğu için bir anda patladı ve yangın çıktı" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G. ve N.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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