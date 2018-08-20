Yargıtay, borcunu ödemeyen kiracısını öldüren sanığa haksız tahrik indirimi uygulayan yerel mahkeme kararını bozdu.
Bozma kararında, kira ilişkisinin hukuki ihtilaf niteliğinde olduğu, bu nedenle kira borcunun ödenmemesi durumunun başlı başına haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına konu olamayacağı belirtildi.
Ödenmeyen kira haksız tahrik sayılmadı
Anadolu AjansıTürkiye
Kira borcunu ödemediği için kiracısını öldüren evsahibine haksız tahrik indirimi uygulanmamasına karar verildi.
Yargıtay, borcunu ödemeyen kiracısını öldüren sanığa haksız tahrik indirimi uygulayan yerel mahkeme kararını bozdu.