ODTÜ bahar şenliğine katılan 16 kişiye gözaltı

Şüphelilerin şenlik yürüyüşü sırasında terör örgütü lehine slogan attıkları, yasadışı pankart ve etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğraflarını taşıdıkları belirtildi.

Video ve fotoğraf analiz çalışması sonucu tespit edilen 16 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılardan 2'sinin ODTÜ öğrencisi olduğu, 4 zanlının silahlı terör örgütü üyeliği, 2 zanlının "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, 2 zanlının ise "kasten yaralama ve tehdit" suçlarından adli kaydının bulunduğu öğrenildi.

