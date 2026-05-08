ODTÜ bahar şenliklerindeki kavgada iki tutuklama
08.05.2026 10:10
Son Güncelleme: 11.05.2026 13:14
Arbede güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sona erdi.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki (ODTÜ) konserde çıkan olayla ilgili iki şüpheli tutuklandı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Devrim Stadyumu'nda düzenlenen bahar şenliklerinde çıkan olaylarla ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 Mayıs'ta ODTÜ Stadyumu'nda düzenlenen konser sırasında yaşanan olaylara karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Ankara Adliyesi'ne getirilen zanlılar, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, zanlılardan 2'sinin "devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "nitelikli kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından tutuklanmasına hükmederken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Devrim Stadyumu'nda bahar şenliklerinde iki grup arasında tartışma yaşanmıştı .
Bir grup, tribünden cam şişeler atarak yuhalamaya başlamış; Türk bayrağı açmıştı. Diğer grup ise bu duruma tepki gösterince tekmeler ve yumruklar havada uçuşmuştu.
Kavga güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sona ermişti.
Emniyet Genel Müdürlüğü, üniversitede yaşanan olayla ilgili açıklama yapmıştı.
Açıklamada, "Ay yıldızlı şanlı al bayrağımız, milletimizin bağımsızlık iradesinin, vatanımız uğruna verilen mücadelenin, ecdadımızın canı pahasına koruduğu mukaddes emanetin en büyük simgesidir." denilmişti.
"Bayrağımız; şehitlerimizin aziz hatırasını, gazilerimizin gösterdiği eşsiz fedakârlığı, milletimizin hiçbir şartta boyun eğmeyen istiklal ruhunu ebediyen yaşatmaktadır." ifadelerinin yer aldığı açıklamada altı şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilmişti.
Açıklamada, olaylara karıştığı belirlenen İ.K, M.E.Y, O.A, M.F.G, C.E, B.D. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edilmişti.