ODTÜ bahar şenliklerindeki kavgaya altı gözaltı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Devrim Stadyumu'nda düzenlenen bahar şenliklerinde çıkan olaylarla ilgili olarak altı kişi gözaltına alındı.

Üniversitenin bahar şenliklerinde iki grup arasında tartışma yaşanmıştı .

Bir grup, tribünden cam şişeler atarak yuhalamaya başlamış; Türk bayrağı açmıştı. Diğer grup ise bu duruma tepki gösterince tekmeler ve yumruklar havada uçuşmuştu.

Kavga güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sona ermişti.

ALTI KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, üniversitede yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ay yıldızlı şanlı al bayrağımız, milletimizin bağımsızlık iradesinin, vatanımız uğruna verilen mücadelenin, ecdadımızın canı pahasına koruduğu mukaddes emanetin en büyük simgesidir." denildi.

"Bayrağımız; şehitlerimizin aziz hatırasını, gazilerimizin gösterdiği eşsiz fedakârlığı, milletimizin hiçbir şartta boyun eğmeyen istiklal ruhunu ebediyen yaşatmaktadır." ifadelerinin yer aldığı açıklamada altı şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, olaylara karıştığı belirlenen İ.K, M.E.Y, O.A, M.F.G, C.E, B.D. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.