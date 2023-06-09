ODTÜ'de polis müdahalesi: 5 gözaltı

ODTÜ'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve uyarılara rağmen dağılmayan gruptaki 5 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, rektörlüğün kampüste yapılması planlanan LGBT yürüyüşüne yönelik, buna izin verilmeyeceği, izinli mekanlarda toplantı yapılabileceği yönündeki açıklamasına rağmen bir grup öğrenci, kampüste toplandı.



Polis ekipleri, üniversitede güvenlik önlemi alarak gruptakileri dağılmaları yönünde uyardı.



Gruptakilerin dağılmaması üzerine yapılan müdahalede, 5 kişi gözaltına alındı.

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