ODTÜ'den diploma törenine ilişkin açıklama

ODTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin, kurulduğu günden bu yana toplumsal ve evrensel değerleri önemseyen, yüksek sorumluluk bilinci oluşturmaya özen gösteren; eğitim, araştırma, toplumsal katkı, bilim, teknoloji, çevre ve kültür alanlarında ülkeye liderlik ve öncülük eden bir üniversite olduğu, aynı zamanda liyakati merkeze koyan ve üniversite özerkliğine titizlikle sahip çıkan bir kurum olarak varlığını sürdürdüğü belirtildi.



Son dönemlerde, ODTÜ'nün zaman geçtikçe daha da sağlam zeminlere oturan bu özelliklerini değersizleştirme ve geri plana çekme çabası içinde olan, bunu yaparken de özellikle diploma töreniyle ilgili yapılan mecburi düzenlemeleri yanlış ve yanlı yöntem ve eksik bilgilendirmelerle farklı zeminlere çekmeye çalışan kişi, kurum, dernek ve örgütlenmelerin olduğunun üzülerek takip edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bilindiği üzere göreve başladığımız 2016 yılından bu yana (Kovid-19 pandemisi dönemi dışında) gerek stadyumdaki diploma törenleri gerekse bahar şenlikleri kapsamındaki pankartlı yürüyüşlerin tamamı, tüm protesto ve yaşanan olumsuzluklara rağmen üniversitemizde alışılagelen şekilde yapılmıştır. Dolayısıyla diploma töreninin, üniversite yönetiminin tören sırasında gerçekleşebilecek protestolardan çekinmesi dolayısıyla stadyumda yapılmıyor olduğu şeklinde bir algının oluşturulmaya çalışılmasının hiçbir dayanağının ve anlamının bulunmadığı açıktır.



Ancak son yıllardaki gerek diploma törenleri gerekse yürüyüşler, toplantılar ve törenler, büyük ölçüde bazı derneklerin ve örgütlerin organize ettiği, yasa dışı örgütlerin flama ve pankartlarının açılması ve örgüt militanlarının resimlerinin taşınması gibi olaylar sebebiyle büyük yara almıştır. Bunun en son örneği, 2022 yılı Mayıs ayındaki bahar şenliğinde yaşanmış olup, yürüyüş sonrası gözaltına alınan 16 kişiden çoğunun silahlı terör örgütü üyesi olmak, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek, kasten adam yaralama ve tehdit suçlarından adli işlem kayıtlarının olduğu ve bu gruptan sadece 2 kişinin üniversitemiz öğrencisi olduğu ortaya çıkmıştır."



Benzer yürüyüş ve eylemlerin yaklaşık 16 bin kişinin katılması beklenen 2022 Diploma Töreni'nde de daha büyük boyutlu olarak gerçekleştirileceğine yönelik bilgilerin yönetime ulaşmasından dolayı tüm hazırlıkları haftalar öncesinden başlayan diploma töreninin bölümlerde yapılması kararı alındığı bildirilen açıklamada, "Bu kararın arka planıyla ilgili ciddiyeti görmezden gelerek özellikle sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Çeşitli grup, dernek veya kişilerce bu tür yorumlar yapılmasının ve bu yorumların desteklenmesinin her şeyden önce ODTÜ’nün kurumsal kimliğine ve görünürlüğüne zarar veren bir durum olduğunu özellikle belirtmek isteriz." değerlendirmesi yapıldı.



Açıklamada, "Son dönemde üniversitemizin bütünlüğüne, işleyiş ve yaşam süreçlerimize adeta önceki ve şimdiki açıklamalarımızdaki kaygılarımızı doğrularcasına müdahalede bulunmaya çalışan siyasetçiler, belediye, kadın kolları, dernek, oda gibi kişi, kurum ve yapılanmaları üniversitemizin bağımsız iç işleyişine saygı duymaya ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.