Ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı

Mersin'de otomobilin çarptığı 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne ilişkin davanın son duruşması Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.



Duruşmaya, tutuklu sanık İ.H.Ç. (27), Akyol'un müşteki annesi Övül ve babası Mahmut Akyol ile taraf avukatları katıldı.

Olay yerinde keşif yapıldığını anımsatan mahkeme başkanı, kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun dosyaya sunulduğunu belirtti.



İ.H.Ç, savunmasında, olayda kastının bulunmadığını ileri sürdü.



Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.



Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.



Mahkeme heyeti, talebi kabul ederek, İ.H.Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.



HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta arkadaşıyla karşıya geçmeye çalışırken İ.H.Ç'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede 6 Şubat'ta hayatını kaybetmiş, genç sanatçının organları ailesinin kararıyla bağışlanmıştı. Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında 26 Ocak'ta yakalanıp "ev hapsi" tedbiri altında tutulan sürücü İ.H.Ç, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alınmış ve "taksirle öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.