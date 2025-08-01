Ödüllü kemancı Laçin'in ölümünde mahkemeden yeni karar

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Mersin'de otomobiliyle çarptığı 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücünün ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Mersin 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, dosyanın kasten öldürme suçu kapsamında kalıp kalmayacağı hususuna ilişkin delillerin takdiri ve tartışılması dolayısıyla gönderilmesine karar verdiği Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık İ.H.Ç (27), Akyol'un annesi Övül ve babası Mahmut Akyol ile taraf avukatları katıldı. "YAYA GEÇİDİNİ FARK EDEMEDİM" Sanık İ.H.Ç. savunmasında, olay günü yaşananları anlatarak, "Bulvarda sol şeritte seyir halindeydim. Koltuk değnekli yaya birden önüme çıktı ve kaza oldu. Ortalama 60 kilometre hızla gidiyordum. Sağ şeritte duran aracı görmedim." dedi. Kaza sırasında selektör yaptığını hatırlamadığını öne süren İ.H.Ç, "Yaya geçidini fark edemedim. Yayaya çarptıktan sonra frene bastım. Kazadan sonra ambulansı aradım ve gelene kadar yayanın başında bekledim. Böyle bir kaza olduğu için üzgünüm, pişmanım." ifadelerini kullandı.

Laçin Akyol

ACILI AİLE EN AĞIR CEZAYI İSTİYOR Anne Övül Akyol, sanığın en ağır cezayı almasını istedi. Baba Mahmut Akyol da yaşadıklarını anlatmanın mümkün olmadığını dile getirerek, "Tarifi olmayan büyük bir acının içindeyiz. Hiçbir babanın yaşamasını istemediğim bir olay. Olay günü kızımızın arkadaşı arayıp 'Kötü bir şey oldu. Kaza oldu, gelmeniz lazım' dedi. Ben de ambulanstan önce gittim. Refüjde iki büklüm yatan bir çocuk gördüm. Nefes almıyordu. Kızımızın can verdiğine şahit oldum. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu. "TAHMİNEN 90 KİLOMETRE HIZLA GİDİYORDU" Duruşmada, kaza anında yaya geçidinde vatandaşlara yol vermek için bekleyen aracın sürücüsü B.B. tanık olarak dinlendi. Kaza sırasında yaşananları anlatan B.B, "Sahil yolunda seyir halindeyken yaya geçidinde çocukları görünce durdum. Önümden iki yaya geçtiği sırada sol şeritten gelen araç çocuğa çarptı. Tahminen 90 kilometre hızla gidiyordu. Yaklaşık 10 metre ileriye savruldu. Araçtan inip yanlarına koştum." dedi. Laçin'in yanında olan arkadaşı A.U. da tanık olarak verdiği ifadede, yaya geçidinde bekledikleri sırada duran araca güvenerek karşıya geçmeye çalıştıklarını, sonrasında sol şeritten hızla gelen aracın Laçin'e çarptığını anlattı. MAHKEMEDEN KEŞİF KARARI Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, kaza yerinde keşif yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İsviçre'de üniversitede müzik eğitimi alan Laçin, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisiydi