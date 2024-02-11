Ödüllü oyuncu İlayda Elif Elhih "Dilan" karakteriyle Yargı dizisine konuk oldu (İlayda Elif Elhih kimdir?)

İlayda Elif Elhih Yargı dizisiyle gündem oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sema Ergenekon imzalı diziye konuk olacak olan Elhih, "Dilan" karakterine hayat verecek. Elhih, dizinin yeni bölümünde oynayacağı karakter ile çalıştığı dernekte tuttuğunu koparan, genç bir kadın olarak ekranlarda olacak.



İLAYDA ELİF ELHİH KİMDİR?

Lisede tiyatro okuyan İlayda Elif Elhih, Pera Güzel Sanatlar Lisesi ardından Kadir Has Üniversitesi'nden 2018 yılında mezun oldu. İlk filmi Sardunya ile 40. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.