Odun almak için çıktı, köpeklerin saldırısına uğradı

Şeyh Sinan Mahallesi Abdi İpekçi Sokak üzerindeki marangozdan odun almak isteyen Ramazan Karan, bir işyerinin bahçe kapısının açıldığı sırada yola fırlayan köpeklerin saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran Karan, iki köpeğin saldırısından kendini savunmak istese de ısırılmaktan kurtulamadı. Sağ bacağından yaralanan adam, polisi arayıp yardım istedi.



Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri yapılan incelemede saldıran köpeğin aşılama süresinin geçtiğini belirledi.



"SAĞ BACAĞIMDA YARA VE AĞRI"



Köpek sahibinden şikayetçi olmayacağını belirten Ramazan Karan, “Marangozdan odun alacaktım. Karşıda işyeri sahibi aracını içeri alırken kapıyı açtı. O sırada boşta iki köpek aniden bana saldırdı. Kendimi odun parçasıyla savunmaya çalıştım. Sağ bacağımda ısırık sonrası yara ve ağrı var. Polis arkadaşlar sağ olsunlar bize yardımcı oldu. Köpek sahibiyle de uzlaştık” diye konuştu.