Ödünç tornavida kavgasında kan aktı

Şanlıurfa'da komşu iki esnaf arasında ödünç tornavida alma meselesinden kavga çıktı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

Ödünç tornavida kavgasında kan aktı

Yusufpaşa Mahallesi’nde elektronik eşya tamircisi komşu iki esnaf arasında ödünç tornavida alma nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, her iki tarafın yakınlarının da katılmasıyla tekme, tokat, bıçak ve demir sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle güçlükle sonlandırılan kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 9 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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