Odunluktaki yangın mahalleyi sokağa döktü

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir odunlukta meydana gelen yangın mahallede paniğe neden oldu.

Akşam saatlerinde Hisar Mahallesi Akça Caddesi’nde bir evin bahçesinde bulunan odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki evlere sıçramasını önledi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, odunluk tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.