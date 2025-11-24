Off Road kazasında ağır yaralanan sürücü, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti

Arnavutköy'de 3 Kasım'da düzenlenen Off Road yarışına katılan Emre Şen (30), aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazanın şiddetiyle ağır yaralanan Şen, hemen hastaneye kaldırıldı. 20 gün hastanede yaşam savaşı veren Emre Şen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Emre Şen için Esenler'de bulunan Hz. Ebubekir Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Emre Şen'in aile yakınları ve arkadaşları da katıldı. Emre Şen, kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Mezarlığı'na defnedildi.



“ÇOK İNSANSIL BİR ARKADAŞIMIZDI”



Yaşanan kaza hakkında konuşan aile dostu Mahmut Şahin, "Emre kardeşimiz, benim çok samimi dostumun kardeşiydi. İki hafta önce Off Road yarışmasında takla attı ve kaza geçirdi. 2 haftadır yoğun bakımdaydı. Allah gani gani rahmet eylesin Emre kardeşimize. Çok sevecen, çok insancıl bir arkadaşımızdı. Benim çocuğumun da çocukluk arkadaşı, mahalle arkadaşıydı. Beraber Off Road yarışmalarına katılmışlardı. Beraber organizasyonlar yapıyorlardı. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun inşallah" diye konuştu.