Off-road kulübü başkanının feci ölümü

Kentte 9 Nisan'da At Yaylası'nda arkadaşlarıyla birlikte off-road yapan Bolu Off-Road Spor Kulübü Başkanı Burhan Turan, çamura saplanan bir aracı kurtarmak için durdu.



Kurtarma sırasında çamura saplanan araçtan kendi aracına taktığı çeki demiri koparak, Burhan Turan'ın kafasına isabet etti.

ÇEKİ DEMİRİ HAYATINI KARARTTI

Olay yerinde sağlık ekiplerence ilk müdahalesi yapılan Turan, ağır yaralı olarak İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde 4 gündür tedavisi süren Burhan Turan hayatını kaybetti.