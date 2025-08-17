Off-road yarışında korkutan kaza

Artvin'de bu yıl sekizincisi düzenlenen off-road yarışlarında kaza meydana geldi.

Etkinliğe katılan Erzurum Macera Off-Road Başkanı Lokman Toptaş ve kulüp üyesi Recep Tepe'nin içinde bulunduğu araç bir anda devrildi.

Ters dönen araçtan kendi imkanları ile çıkan Lokman Toptaş ve Recep Tepe kazadan yara almadan kurtuldu.

Toptaş ile Tepe çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.