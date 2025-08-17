Off-road yarışında korkutan kaza
Artvin'de düzenlenen off-road yarışı sırasında meydana gelen kaza, yürekleri ağza getirdi. Ters dönen araçtaki pilot ile co-pilot kazayı yara almadan atlattı.
Artvin'de bu yıl sekizincisi düzenlenen off-road yarışlarında kaza meydana geldi.
Etkinliğe katılan Erzurum Macera Off-Road Başkanı Lokman Toptaş ve kulüp üyesi Recep Tepe'nin içinde bulunduğu araç bir anda devrildi.
Ters dönen araçtan kendi imkanları ile çıkan Lokman Toptaş ve Recep Tepe kazadan yara almadan kurtuldu.
Toptaş ile Tepe çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
