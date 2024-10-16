ÖGG ne zaman yapılacak? 110. dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı tarihi

Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı önümüzdeki günlerde yapılacak. Ekim ayında gerçekleşecek olan sınav için son hazırlıklarını yapan adayların gündeminde sınav tarihi var.Söz konusu sınava katılacak olan adaylar için sınav giriş belgesi ÖGNET üzerinden görüntülenebiliyor.

