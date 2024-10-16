ÖGG ne zaman yapılacak? 110. dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı tarihi

Bu yılın beşinci Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından ekim ayında gerçekleştirilecek. Sınava günler kala gözler ÖGG sınavları takvimine çevrildi. Peki,110. dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı ne zaman yapılacak?

ÖGG ne zaman yapılacak? 110. dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı tarihi

Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı önümüzdeki günlerde yapılacak. Ekim ayında gerçekleşecek olan için son hazırlıklarını yapan adayların gündeminde sınav tarihi var.Söz konusu sınava katılacak olan adaylar için sınav giriş belgesi ÖGNET üzerinden görüntülenebiliyor.

ÖGG ne zaman yapılacak? 110. dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı tarihi - 1

ÖGG SINAV TARİHİ

Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı 20 Ekim 2024 Pazar tarihinde uygulanacak. Adayların sınav soru ve cevapları 22 Ekim'de ilan edilecek. sonuçları ise 8 Kasım tarihinde açıklanacak.

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