ÖGG ne zaman yapılacak? 110. dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı tarihi
Bu yılın beşinci Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından ekim ayında gerçekleştirilecek. Sınava günler kala gözler ÖGG sınavları takvimine çevrildi. Peki,110. dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı ne zaman yapılacak?
Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı önümüzdeki günlerde yapılacak. Ekim ayında gerçekleşecek olan sınav için son hazırlıklarını yapan adayların gündeminde sınav tarihi var.Söz konusu sınava katılacak olan adaylar için sınav giriş belgesi ÖGNET üzerinden görüntülenebiliyor.
ÖGG SINAV TARİHİ
Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı 20 Ekim 2024 Pazar tarihinde uygulanacak. Adayların sınav soru ve cevapları 22 Ekim'de ilan edilecek. Sınav sonuçları ise 8 Kasım tarihinde açıklanacak.
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