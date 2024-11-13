ÖGG ne zaman? Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitim sınav tarihi

Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitim sınavı (ÖGG) önümüzdeki günlerde yapılacak. Aralık ayında gerçekleşecek olan sınav için son hazırlıklarını yapan adayların gündeminde sınav tarihi var.

Yayımlanan sınav takvimine göre, Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitim sınavı 15 Aralık 2024 Pazar günü uygulanacak.

ADAYLARIN BAŞARILI OLMASI İÇİN KAÇ PUAN ALMASI GEREKİYOR?



Silah farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

